«أبوظبي التجاري» يتم نقل حسابات متعاملي «الاتحاد الوطني» في 38 ساعة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن إتمام كل نواحي عملية الاندماج والتكامل مع بنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، قبل موعدها المحدد، لتنتهي بذلك عملية الاندماج المعقدة بين البنوك الثلاثة.

المرحلة الأخيرة

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه تم إنجاز المرحلة الأخيرة من عملية الاندماج والتكامل في الثاني من أبريل 2020، إذ تم توحيد الأنظمة المصرفية ونقل كل حسابات متعاملي بنك الاتحاد الوطني (سابقاً) إلى المنصّات المصرفية التابعة لبنك أبوظبي التجاري في غضون 38 ساعة، مع الحفاظ على أقل فترة توقف ممكنة في الأنظمة والقنوات المصرفية.

وأكد البنك نجاحه في تحقيق ذلك وسـط التحديات التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس (كوفيد-19)، آخذاً بعين الاعتبار أن 90% من فريق العمل المكلّف بإنجاز عملية التكامل تمكنوا من تنفيذ المهمة عن بُعد امتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة.

ووفقاً للبيان، فقد بدأت عملية الاندماج والتكامل فور إتمام عملية الاندماج القانوني في مايو 2019، واستمرّت 11 شهراً فقط (أقل من نصف الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقاً).

وشملت مراحل عملية الاندماج والتكامل كل الإجراءات المتعلّقة بمواءمة السياسات، وتوحيد أعمال الخزينة، وتفعيل هيكل تنظيمي ونموذج تشغيلي جديدين. كما تضمنّت الأعمال المتعلقة بإضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على منصّات الخدمات المصرفية التابعة للمجموعة، والتي استمرّت خمسة أشهر، ليصبح بإمكان متعاملي البنك الوصول إلى شبكة فروع تضم 72 فرعاً وأكثر من 450 جهاز صرّاف آلياً في الدولة.

إنجاز استثنائي

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن «إتمام عملية اندماج وتكامل ثلاثة بنوك في مؤسسة مصرفية موحدة خلال 11 شهراً هو إنجازٌ استثنائي بكل المقاييس، ويعكس الطموح الكبير الذي مثّله هذا الاندماج لمواصلة التطور وتقديم خدمة متميّزة للعملاء مع ضمان تحقيق قيمة نوعية للمساهمين».

مهمة صعبة

بدوره، قال كبير مسؤولي العمليات المصرفية بالإنابة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، محمد الجياش: «انصبّ تركيزنا خلال العام الماضي على إجراء عمليات تخطيط واختبار دقيقة تمكّننا من إنجاز مراحل الاندماج والتكامل بكفاءة تامة».

وأضاف: «كانت مهمة صعبة للغاية، شملت تحديث أكثر من 100 نظام ومئات العمليات التشغيلية. كما أن الظروف التي حتّمت على فريقنا العمل عن بُعد خلال الأسابيع الماضية، تطلّبت منه المزيد من التنسيق والتركيز».

- عملية الاندماج وفرت للمتعاملين شبكة تضم 72 فرعاً و450 جهاز صرّاف آلياً.