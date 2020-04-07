«اقتصادية أبوظبي» تصادر مليون قفاز طبي منتهية الصلاحية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، كميات كبيرة من القفازات الطبية الوقائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام وصلت إلى نحو مليون قفاز.

وأفادت «اقتصادية أبوظبي» بأن هذه المصادرة تمت خلال حملات تفتيشية واسعة النطاق، قام بها فريق التفتيش والرقابة في الدائرة على مستودعات ومخازن في الإمارة خلال فترة التعقيم المسائية مساء أول من أمس.

وأشارت إلى أن مصادرة البضائع جاءت في إطار حماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة وحفاظاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وفي إطار التصدي لممارسات الغش والتدليس.

وكشف فيديو بثته الدائرة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مفتشي «اقتصادية دبي» عثروا على القفازات في أحد مخازن إحدى الشركات في الإمارة معبّأة في مئات «الكراتين» داخل عبوات وجاهزة للبيع.

وبعد المعاينة، اكتشف المفتشون أن القفازات قديمة ومنتهية الصلاحية للاستخدام، مشيرين إلى أن الشركة وضعت ملصقات جديدة عليها تاريخ صلاحية جديد وغير حقيقي فوق الملصقات القديمة الحقيقية التي تظهر تاريخ الصلاحية القديم الذي انتهى بالفعل.

يُشار الى أن السلع التي تصادرها الدائرة وتكون مغشوشة أو مقلدة وغير صالحة للاستخدام، يتم تجميعها كل فترة وإعدامها في أماكن مخصصة لذلك.

وكانت «اقتصادية أبوظبي» كثفت من حملاتها التفتيشية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شملت هذه الحملات التفتيشية آلاف المنشآت الاقتصادية ووجهت خلالها الدائرة إنذارات للعديد من هذه المنشآت، كما صادرت آلاف البضائع المقلدة والمغشوشة وغير المسموح بتداولها، فضلاً عن توزيعها آلاف المنشورات التوعوية للتوعية بالممارسات التجارية السليمة خلال تلك الحملات.

الإبلاغ عن المخالفات

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات أو ارتفاع الأسعار، وإرسال الشكاوى حول الممارسات الضارة في الأسواق من خلال التواصل عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). كما أتاحت «اقتصادية أبوظبي» للمستهلكين الإبلاغ عن المخالفات أو غلاء الأسعار في الأسواق من خلال تطبيق «واتس أب» على الرقم: (971569988388).