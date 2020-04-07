«الأنصاري للصرافة»: 40% زيادة في تحويل الأموال عبر الهواتف الذكية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، عن زيادة في عدد المعاملات المنجزة من خلال تطبيقها لتحويل الأموال عبر الهواتف الذكية، منذ بداية مارس الماضي، بأكثر من 40%، إذ سجلت الشركة 110 آلاف عملية تحويل عبر الإنترنت. وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن هذه الزيادة الكبيرة تعود إلى توجه العديد من العملاء إلى الحرص على البقاء في المنزل، واستخدام الوسائل الإلكترونية لتحويل الأموال لعائلاتهم خارج الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، راشد علي الأنصاري، إن «جميع الأسواق العالمية تمر بمرحلة حرجة، حيث تبذل الحكومات والشركات قصارى جهودها لتطبيق التدابير الرامية إلى الحد من الأثر الناجم عن انتشار مرض (كوفيد-19)».