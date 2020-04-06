كيف تتفادى الاحتيال المالي

حددت بنوك محلية وأجنبية، عاملة في الدولة، عدداً من النصائح لتفادي الاحتيال المالي، تشمل ما يلي:
• تعطيل خيار «الإكمال التلقائي»، أو «تذكر كلمة المرور» في متصفح الإنترنت عند الدخول إلى الأنظمة المصرفية عبر الإنترنت.
• الحذر من الرسائل التي قد توجه المتعاملين إلى موقع خارجي يطلب منهم معلومات حساسة.
• الحفاظ على تفاصيل الاتصال محدثة لدى البنك، وإبلاغه فوراً بأي مشكلات قد تطرأ على بيانات التواصل.
• عدم الاعتماد على الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني لإجراء التعاملات المالية.
• الحذر عند نشر معلومات مالية وشخصية على الإنترنت.
• عدم الإدلاء بأي معلومات مهمة عبر الهاتف من دون سبب مقنع.