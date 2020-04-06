    كيف تتفادى الاحتيال المالي

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    • إعداد: أزاد عيشو
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    حددت بنوك محلية وأجنبية، عاملة في الدولة، عدداً من النصائح لتفادي الاحتيال المالي، تشمل ما يلي:

    • تعطيل خيار «الإكمال التلقائي»، أو «تذكر كلمة المرور» في متصفح الإنترنت عند الدخول إلى الأنظمة المصرفية عبر الإنترنت.

    • الحذر من الرسائل التي قد توجه المتعاملين إلى موقع خارجي يطلب منهم معلومات حساسة.

    • الحفاظ على تفاصيل الاتصال محدثة لدى البنك، وإبلاغه فوراً بأي مشكلات قد تطرأ على بيانات التواصل.

    • عدم الاعتماد على الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني لإجراء التعاملات المالية.

    • الحذر عند نشر معلومات مالية وشخصية على الإنترنت.

    • عدم الإدلاء بأي معلومات مهمة عبر الهاتف من دون سبب مقنع.

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