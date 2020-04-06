أمور تتعلق بالفائدة قبل الحصول على قرض سكني

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

نصحت بنوك محلية المتعاملين الراغبين في الحصول على قرض لشراء مسكن، بمعرفة أمور عدة تتعلق بالفائدة قبل الحصول على القرض، أبرزها: «التنبه إلى أن الفوائد التي يتم تسويقها والإعلان عنها تكون ثابتة لفترة قصيرة في بداية القرض فقط، كما أن نسبة مبلغ القرض للقيمة مصطلح مصرفي تستخدمه جهات الإقراض، لتحديد نسبة القرض المناسب لقيمة المسكن الذي يتم اختياره، حيث إنك قد تميل عادة إلى اختيار النسبة الأعلى لمبلغ القرض مقابل القيمة، لكن من الأفضل دفع دفعة أولى كبيرة، مع اختيار قيمة مخفضة لنسبة القرض من القيمة، وفضلاً عن ذلك تؤدي فترة السداد القصيرة إلى دفع إجمالي فوائد أقل، حيث يُعدّ القرض السكني لـ20 عاماً أرخص، مقارنة بمدة 25 عاماً بنسبة 29%، فيما أن القرض السكني لـ15 عاماً أرخص بنسبة 77% من حيث الفائدة المدفوعة».