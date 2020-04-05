"ًإينوك لينك" توفر الوقود لمركبات "التعقيم الوطني" بشاحنات متنقلة مجانا

المصدر: الامارات اليوم- دبي

خصصت "اينوك لينك"، المنصة الرقمية الشاملة لتوفير خدمات توصيل وقود المركبات، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" شاحنات وقود متنقّلة لتوفير وقود الديزل والبنزين وبشكل مجاني لجميع المركبات والمعدات المستخدمة في برنامج التعقيم الوطني الذي تنظّمه بلدية دبي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، على امتداد جميع المواقع في الإمارة، وذلك في اطار تعزيز دعمها للبرنامج.

وأعلنت "اينوك لينك" اليوم عن تخصيصها لأسطول مركبات وآليات بلدية دبي المشاركة في برنامج التعقيم الوطني شاحنات ديزل بسعة 5,000 لتر وأخرى بسعة 2,600 لتر تحمل بنزين (خصوصي 95)، مما سيسهم في التوفير بالوقت اللازم لتعبئة الوقود، ويساعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية للبرنامج، وبالتالي المساهمة في تحقيق إجراءات التعقيم بالوقت المناسب.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" سيف حميد الفلاسي، إنه "لطالما حرصت اينوك على دعم المبادرات الوطنية، واليوم نحن ملتزمون في توظيف كامل مواردنا وخبراتنا وتقنياتنا لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ونقدم الدعم لهذه الجهود من خلال ضمان توفير الوقود للمركبات المشاركة في هذا البرنامج أينما كان موقعها."

وستتوافر شاحنات اينوك لينك في مواقع تحددها بلدية دبي حسب خطة التعقيم اليومية.، لتكون جاهزة لتوصيل الوقود إلى المركبات والآليات المشاركة في برنامج التعقيم الوطني.

بدوره، قال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، إن " الجهود تتكاتف اليوم لدعم الجهات الحكومية في التصدي لفيروس كورونا المستجد، لنكون قادرين على تجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها العالم، ونقدر المبادرات المجتمعية التي تستهدف إظهار التزامها بأعلى الممارسات على صعيد المسؤولية المجتمعية في مواجهة الأزمة الطارئة حيث يتسابق اليوم الأفراد والشركات لتحويل المبادرات إلى واقع ملموس ونقدر جهد الجميع."