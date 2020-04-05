اقتصادية ابوظبي تصدر تعميما لأصحاب رخص وبيع المواد الغذائية والزراعية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي حرص حكومة امارة ابوظبي على تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج الزراعي ودعم شركات توريد المواد الغذائية المحلية في الإمارة بهدف الاستمرار والاستدامة في تزويد المجتمع بكافة فئاته باحتياجاتهم الضرورية من المواد الاستهلاكية والغذائية.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة الى مالكي ومدراء الرخص التجارية على مستوى امارة ابوظبي والتي تمارس أنشطة توريد وبيع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية والسوبرماركت والبقالات والجمعيات التعاونية وذلك لتأمين احتياجات السوق بشكل دوري.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في تعميمها أنه يستوجب على موردي ومصنعيّ المواد الغذائية بالجملة والمخابز في إمارة ابوظبي للموزعين ومنافذ البيع التواصل مع أصحاب المزارع ومنتجي اللحوم ومربي المواشي والدواجن وصيادي الأسماك المحليين في الإمارة بهدف وضع برنامج مشتريات شهري للتزود منهم بالأولوية عمن سواهم وذلك ضمن مستويات الجودة المعتمدة.

وأوصت الدائرة في تعميمها أنه يستوجب على مدراء فروع الشركات إبلاغ مقراتها الرئيسة التي تقع خارج إمارة أبوظبي بهذا التعميم خلال يوم واحد من تبليغهم والعمل بموجبه من تاريخ صدوره.