شركات عائلية ومتعددة الجنسيات تتعهّد بدعم صندوق التضامن ضد «كورونا»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، عن أن الغرفة حصلت على تعهد من عدد لافت من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات والشركات العائلية في الإمارة، للإسهام في تمويل «صندوق التضامن المجتمعي ضد تفشي مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)» والقيام بمسؤوليتها تجاه مجتمعها الذي تعمل فيه، ودعم بيئة الأعمال في الإمارة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأكد أن «الصندوق»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ويمثل خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيلعب دوراً رئيساً في ممارسة مسؤوليته المجتمعية في دعم الصندوق، ولفت إلى إسهام غرفة دبي بمبلغ 10 ملايين درهم في «الصندوق»، وسيستكمل دورها بمجموعة من المبادرات الهادفة لتفعيل دور القطاع الخاص في خفض التأثيرات السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وأكد بوعميم أن الغرفة وضعت خطة عمل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني في هذه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى دعم عمال البناء والمشروعات العقارية الذين أنهوا العمل في مشروعاتهم، وتقطعت بهم سبل العودة إلى بلدانهم.

القطاع الخاص سيلعب دوراً رئيساً في ممارسة مسؤوليته المجتمعية.