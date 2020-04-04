اقتصادية دبي تسمح لمنافذ البيع والصيدليات بالعمل 24 ساعة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قررت اقتصادية دبي السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية، الجمعيات التعاونية، والبقالة والسوبرماركت، والصيدليات، بالعمل 24 ساعة، وذلك للتمكن من توفير السلع والمنتجات للمستهلكين دون ازدحام للحد من انتشار الوباء. وقالت اقتصادية دبي إن هذا القرار يأتي تماشياً مع إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع و"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات".مؤكدة ضرورة مراعاة كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) المستجد، ومنها مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص والتي تصل الى 2 متر وفق مبدأ التباعد الإجتماعي.

وكانت اقتصادية دبي قد قررت منذ أيام إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة، وذلك حتى الثامن من أبريل الجاري، كما شنت اقتصادية دبي حملات عدة على الأسواق للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقرارات فضلا عن مخالفة المنشآت التي رفعت الاسعار خلال الفترة الماضية.