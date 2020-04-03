786 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - ووام أبوظبي

ارتفع اجمالي قيمة تجارة دولة الإمارات غير النفطية إلى نحو 786 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2019، بنمو نسبته 3.3%، مقارنة بـ760.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، وذلك حسب أحدث الأرقام الصادرة، أمس، عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وفقاً لنسق نظام التجارة العام.

وأظهرت أرقام الهيئة أن جميع مؤشرات التجارة غير النفطية لدولة الإمارات شهدت تحسناً في النصف الأول من العام الماضي، في مقدمتها مؤشرات تجارة التصدير وإعادة التصدير، ما عزز من نسبة النمو المسجلة في إجمالي التجارة.

وارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير، خلال النصف الأول من عام 2019، إلى 226.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% تقريباً، مقارنة بـ219.8 مليار درهم في النصف ذاته من عام 2018.

وعلى مستوى تجارة الصادرات، فقد بلغت قيمتها 341.9 مليار درهم تقريباً، خلال النصف الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 6%، مقارنة بـ322.4 مليار درهم في النصف ذاته من عام 2018.

وعلى جانب الواردات، فقد بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الماضي 444 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.4%، مقارنة بـ438 مليار درهم في النصف ذاته من عام 2018.