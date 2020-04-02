" العقارية للاستثمار" بدبي تعفي المستأجرين لديها من الايجار لمدة 3 شهور

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت العقارية للاستثمار، إحدى المشاريع المشتركة لدبي للاستثمار، والتي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، عن الإعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر لمستأجري التجزئة في "ذا ماركت"، مركز التسوق الواقع في "جرين كوميونيتي" ضمن مجمع دبي للاستثمار.



وقال مدير العام العقارية للاستثمار، الدكتور راشد عبدالله الحجي، أن فرق إدارة "ذا ماركت" تعمل بشكل وثيق مع المستأجرين للوقوف على أوضاعهم، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من تأثير الأوضاع الراهنة، حتى نتمكن سويًا من تجاوزها وعودة الأعمال إلى مسارها المعتاد".

وكانت الشركة قد نفّذت العديد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، مثل حملات التوعية وعمليات التطهير والتعقيم المنتظم، لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره قبل الإغلاق المؤقت للمركز.

وتتولى فرق العقارية للاستثمار وإدارة مركز التسوق، المراقبة المستمرة للوضع من خلال التواصل مع المستأجرين، والوقوف على وجهات نظرهم بصورة دائمة، والتأكيد على الالتزام تجاه دعمهم لتحقيق النجاح.