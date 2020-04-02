%137 زيادة في معاملات «دبي المالي» الإلكترونية خلال 15 يوماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، أن منصّاته المتعددة للخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية سجلت إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين، خلال الأسبوعين الماضيين، منذ بدء تطبيق الدوام عن بُعد، وإغلاق مكاتب خدمة العملاء منتصف مارس الماضي، مشيراً إلى ارتفاع عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين على الموقع الشبكي، وكذلك من خلال تطبيق الهواتف الذكية بنسبة 137%، خلال النصف الثاني من مارس، قياساً إلى عدد المعاملات المنجزة في النصف الأول من الشهر ذاته قبل إغلاق مكاتب خدمة العملاء، ليصل عدد المعاملات إلى 1212 معاملة مقابل 511 معاملة.

وأوضح السوق في بيان أن عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية ارتفع بنسبة 55%، خلال النصف الثاني من مارس، مقارنة بالنصف الأول، إذ بلغ عددهم خلال النصف الثاني 664 مستخدماً جديداً مقابل 429 مستخدماً.

وضمّت قائمة الخدمات الخمس الأكثر طلباً من قبل المتعاملين كلاً من: إصدار رقم المستثمر، التوزيعات النقدية، تحديث البيانات، التسجيل في الخدمات الالكترونية، وإصدار كشوف الحسابات.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول في السوق، مريم فكري، إن «سلاسة إنجاز المعاملات في سوق دبي المالي، والتفاعل الكبير من قبل المستثمرين، يعكسان تكامل منصّاتنا الإلكترونية والذكية التي طوّرها السوق، لتقديم أرفع مستويات الخدمة وأكثرها فاعلية، كما يعكسان نجاح حملات التوعية التي نظمها السوق على مدى السنوات الماضية، لحث المتعاملين على التحوّل نحو تلك الخدمات».

وأضاف فكري أن «سوق دبي المالي يوفر جميع خدماته، من خلال المنصات الإلكترونية، حيث يقدر عدد المستخدمين المسجلين في الخدمات الإلكترونية والذكية للسوق حالياً بنحو 120 ألف مستخدم، يقومون بالفعل بإنجاز معاملاتهم ومتابعة أنشطتهم الاستثمارية بأعلى درجات السلاسة والفاعلية والأمان».