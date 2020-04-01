تايجر تضع فندقاً بسعة 213 غرفة لمصلحة برنامج " معاً نحن بخير"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت "مجموعة تايجر القابضة" بأنها ستسهم بمبلغ مليونَي درهم، وفندق مكون من 213 غرفة وجناحاً مع طاقم العمل الخاص بالفندق، بكلفة تشغيلية 15 مليون درهم، لمصلحة برنامج "معاً نحن بخير"، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لاستقبال الإسهامات من الأفراد والجهات والشركات، تعزيزاً لتضامن المجتمع، في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة.

وقال المهندس وليد الزعبي: "في هذا البلد الحبيب، الذي غمرنا بالأمن والأمان، يرخص أمامه كل غالٍ، ونحن في مركب واحد ومسؤوليتنا في المشاركة جماعية، وعندما نرى شيوخنا ساهرين على متابعة القطاعات الحيوية، من أمن وصحة وتعليم، وبشكل مباشر ليلاً ونهاراً، ترخص الروح مع المال".

وأضاف المهندس الزعبي: "وقد أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة مجموعة من المبادرات والحزم الإقتصادية، التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من الأعباء على الشركات والمؤسسات، وتعزيز ثقة المستثمرين بالاستثمار والعمل في الامارات، في ظل دعمها المستمر للشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات".