«تراخيص» توفر خدماتها عبر القنوات الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» عن توفير جميع خدماتها الميدانية وغير الميدانية للمتعاملين، التي يبلغ عددها 365 خدمة، عبر قنواتها الذكية، لتصل نسبة الخدمات المتاحة على المنصة الذكية 100%.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أنه تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي، فإنها طورت آلية العمل عن بُعد لجميع الموظفين، مشيرة إلى أنها وفرت مجموعة من الأنظمة وتطبيقات الاتصال للموظفين، لضمان جودة الخدمات المتاحة للمتعاملين، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وأفادت بأنها طبقت نظام العمل عن بُعد منذ بدء انتشار فيروس «كورونا» للموظفين من الفئة الأولية، التي تتضمن الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، والذين يعانون أمراضاً تسبب ضعف المناعة، ومن ثم تم إعطاء تصاريح العمل عن بُعد لبقية الموظفين، لتصل النسبة تدريجياً من 50% لتشمل الموظفين كافة.