مساهمو "راك بنك" يوافقون على توزيع 30 فلساً للسهم عن 2019

المصدر: مدحت السويفي – دبي

وافق مساهمو بنك رأس الخيمة الوطني عبر جمعية عمومية تم عقدها عن بعد عن طريق المشاركة الإلكترونية، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلساً للسهم عن 2019، وذلك بسنبة 30% من قيمة السهم، كما وافق المساهمون المشاركون على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وعلّق رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، محمد عمران الشامسي، على أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، قائلاً في بيان صحافي: "نحن فخورون بأداء البنك الذي حقّق زيادة في صافي الربح بقيمة 177.7 ملايين درهم إماراتي أو 19.4% ليبلغ 1,095.3 مليون درهم إماراتي. وكان البنك قد نجح في تخفيض مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 107.9 مليون درهم إماراتي أو ما يعادل 7.6%، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 4 مليار درهم إماراتي. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8.4% ليصل إلى 57.1 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.9% لتصل إلى 36.8 مليار درهم إماراتي. وخلال عام 2019، قام البنك بتطبيق مجموعة من المبادرات لتحسين التكلفة، وقد سجل معدل الدخل إلى التكلفة نسبة 39.5%.

وأضاف: "كان عام 2019 عاماً ناجحاً للغاية لبنك رأس الخيمة الوطني، ولكننا نعترف بالتحديات الصعبة التي نواجها حاليّاً على مستوى العالم بأسره بسبب فيروس كورونا. ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني نؤيد جميع المبادرات المتخذة من مختلف الجهات الحكومية للمساعدة على احتواء انتشار الفيروس، وسنتخذ كل الخطوات الممكنة لمساعدة زبائننا في هذه الأوقات العصيبة. ويبقى بنك رأس الخيمة الوطني قوياً وذات رسملة جيدة، حيث بلغت نسبة رأس المال لدينا 16.83% في نهاية عام 2019 وكانت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال للأسهم العادية 15.70%".