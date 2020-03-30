211 مليار درهم الصادرات البترولية للدولة في 2019

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف المصرف المركزي، عن أن إجمالي الصادرات البترولية للدولة بلغ 211 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 247 مليار درهم في العام 2018 بتراجع نسبته 14.7%.



وأوضح المركزي في تقرير، أنه في عام 2019، انخفضت صادرات المواد الهيدروكربونية 36.2 مليار درهم مقارنة مع عام 2018، حيث يعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط الخام وغيرها من المنتجات.



وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية العام الماضي إلى 415 مليار درهم مقابل 410.6 مليارات درهم في عام 2018.



وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد تباطؤا في نمو الصادرات غير الهيدروكربونية، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الدول الرئيسة التي يتم التصدير إليها من دولة الإمارات، مما قلل من الطلب على صادرات الإمارات من غير الهيدروكربونات.



من جهة أخرى زادت تجارة إعادة تصدير السلع المستوردة في سنة 2019 بشكل طفيف بنسبة 2.5% أو 12.9 مليار درهم.



وأضاف المركزي في تقريره، أنه وفقا للتقديرات، انخفض فائض الحساب الجاري من 148.7 مليار درهم (9.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2018 إلى 108.9 مليارات درهم في العام الماضي (7.4% من الناتج المحلي الإجمالي).



ويعزى هذا التراجع في فائض الحساب الجاري في سنة 2019 إلى انخفاض الميزان التجاري (انخفاض قدره 40 مليار درهم) المرتبط بشكل أساسي بتطور أسعار النفط، حيث انخفض من متوسط 73 دولارا للبرميل عام 2018 إلى متوسط 64.6 دولارا للبرميل الواحد في عام 2019.



وتقلص العجز في الحساب المالي خلال العام 2019 بشكل ملحوظ وبمقدار 53.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، حيث بلغ 73.5 مليار درهم أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.



ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة استثمارات البنوك في الخارج بمقدار 50.1 مليار درهم. وإضافة إلى ذلك، زادت التدفقات المالية الخارجية من قبل القطاع الخاص غير المصرفي ومؤسسات القطاع العام بمقدار 5.8 مليارات درهم و0.3 مليارت درهم على التوالي.



من جانب اخر تم تسجيل زيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم في الاستثمار الأجنبي المباشر (إلى الخارج) في سنة 2019، وفي مقابل ذلك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (إلى الداخل) بمقدار 12.5 مليار درهم، مما أدى إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 9.5 مليار درهم.



وترتب على تراجع فائض الحساب الجاري وكذلك العجز الأقل في الحساب المالي، تحقيق فائض أكبر في ميزان المدفوعات الكلي الذي تم تسجيله عند 35.4 مليار درهم في العام الماضي (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر)، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 35.8 مليار درهم.



وسجل صافي دخل الاستثمار تدفقً بمقدار 7.6 مليارات درهم في سنة 2019 ،مقارنة بـ 5.2 مليارات درهم في عام 2018.