4.5 تريليونات درهم رصيد خطابات الاعتماد وتسهيلات البنوك في فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

واصل إجمالي الرصيد التراكمي لحساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى لدى الجهاز المصرفي ارتفاعه بقوة، قافزاً إلى مستوى 4.533 تريليونات درهم خلال فبراير الماضي، بزيادة قدرها 186 مليار درهم، وبنمو نسبته 4.3% تقريباً مقارنة مع إجمالي رصيده في يناير السابق، البالغ 4.347 تريليونات درهم، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها المصرف المركزي.

وتعكس الزيادة الكبيرة في حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك لهذا النوع من الحسابات، تواصل القطاعات الاقتصادية في علاقتها مع الخارج، وعلى نحو يسهم في استمرار النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصاديات العالم في الوقت الراهن.

وأظهرت الإحصاءات الارتفاع الكبير في رصيد مشتقات العملات الأجنبية، الذي وصل إلى 797.2 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة مع 766.3 مليار درهم في يناير السابق.