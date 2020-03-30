مزايا التأمين ضد خيانة الأمانة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تقدم وثيقة التأمين ضد خيانة الأمانة الحماية من الخسائر المالية، التي يتم تكبدها نتيجة للاحتيال أو خيانة الأمانة من جانب الموظفين، والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمّن عليه. ويمكن أن يستفيد من هذه الوثيقة مالكو المؤسسات التجارية، ومكاتب الشركات، ومالكو المصانع. وتكون هذه الوثيقة موجّهة للموظفين الذين يتقاضون رواتب ويتعاملون بالنقود والحسابات، مثل المديرين الماليين والصرافين والمحاسبين، فضلاً عن وكلاء تحصيل الديون، والسائقين وموظفي المبيعات. أما مزايا هذا المنتج التأميني فهي ضد الاحتيال أو خيانة الأمانة من جانب الموظفين، والحد الأقصى للمسؤولية لهذا المنتج يكون المبلغ الفعلي أو الخسارة الفعلية، مع مراعاة المبلغ المؤمّن عليه بموجب الوثيقة (المبلغ المؤمّن عليه)، وعلى الشركات التي تبادر إلى الاشتراك في هذه المنتجات، أن تأخذ في الحسبان عدد الموظفين وحدود التعرّض للمخاطر وغيرها.