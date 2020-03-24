"مواصفات" تحذر من خطورة "معقّم يدين"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدرج نظام "مانع الاتحادي" لسحب واستدعاء المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أحد منتجات تعقيم اليدين، يدعى Shield Hand Sanitizing Gel في قاعدة بيانات النظام، من أجل توعية المستهلكين بخطورة استخدامه على الصحة العامة، لاحتوائه على نسبة عالية من مادة "ميثانول" التي أثبتت مخبرياً خطورتها على الصحة العامة للمستهلكين.

وحذرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، التي تدير النظام، من استخدام معقمات اليدين في المطابخ أو الأماكن التي تكون قريبة من استخدام النار أثناء الطبخ أو أي استخدام آخر، لإمكانية انتقال النار المستخدمة في الطهي إلى الشخص الذي يقوم بالتعقيم، لما تحتويه المعقمات من مواد قابلة وسريعة الاشتعال والحذر من تخزين المعقمات أو وضعها بالقرب من أفران الطهي.

ويأتي إدراج المنتج على قاعدة بيانات نظام "مانع" ضمن تنسيق بين الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعدما أصدرت الوزارة تعميماً بهذا الشأن، ولتنسيق الجهود التكاملية بين فرق عمل الحكومة الاتحادية، فيما يجري سحب المنتج من أسواق الدولة، بالتعاون بين الهيئة وكافة الشركاء في الجهات الرقابية المحلية على مستوى كل إمارة.