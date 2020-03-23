جمعية أبوظبي التعاونية تعفي مستأجري محلات المولات والمراكز التجارية من الإيجار لمدة 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية اليوم عن عزمها تقديم دعم مالي كبير لمساعدة تجار التجزئة وأصحاب المحال ممن تأثرت أعمالهم بتداعيات انتشار فيروس كوفيد – ١٩، وسيغطي التمويل قيمة الإيجار لمدة ثلاثة شهور لجميع المستأجرين. ضمن إطار سعي الجمعية للمشاركة في جهود تعافي أعمالهم من التداعيات السلبية للذين لم يتم إعفائهم خلال هذه الفترة الماضية.

كما أعلنت الجمعية في وقت سابق تفعيل نظام العمل عن بعد للوظائف المؤهلة لذلك، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

و أكدت التزامها التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة حيث إن مسؤولية حماية الوطن واجب على جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى اتخاذها جميع التدابير اللازمة وضمان الصحة والسلامة العامة للجميع عن طريق تعقيم عربات التسوق، إضافة إلى نشر أجهزة لسوائل التعقيم ليتاح للمتسوقين استخدامها بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء الكشف اليومي لصحة الموظفين، كما قامت الجمعية أيضاً بطباعة اللوحات الإرشادية الصحية لنشر الوعي الصحي لدى المتسوقين، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لتوفير وسائل حماية إضافية للمستهلكين.