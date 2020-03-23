مواعيد العمل الجديدة في مولات ابن بطوطة ودراجون مارت

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز تغيير ساعات العمل يومي 23 و24 مارس.

حيث ستستمر متاجر السوبرماركت والعيادات والصيدليات بتقديم خدماتها وفقاً لساعات العمل المعتادة. بينما تعمل جميع متاجر التجزئة الأخرى من الساعة 12 ظهراً حتى 8 مساءً. وتماشياً مع التوجيهات الحكومية، ستقدم المطاعم خدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي فقط.

وأشارت الشركة في بيان لها ان هذه التعديلات تنطبق على المراكز التجارية التالية: ابن بطوطة مول ونخيل مول ونخيل بافيليون ودراجون مارت.

ولفتت الى أن هذه التعديلات جاءت بموجب التوجيهات الحكومية، حيث سيتم إغلاق جميع مراكز التسوق لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ 25 مارس، وسيُستثنى من هذا القرار متاجر السوبرماركت والعيادات والصيدليات حيث ستقوم بالعمل وفقاً لساعات العمل المعتادة. بينما ستقدم المطاعم والمقاهي خدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي فقط.