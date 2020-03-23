«صندوق خليفة» يدعم المشروعات الصغيرة المتأثرة بـ «كورونا»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكد صندوق خليفة لتطوير المشاريع التزامه بتوفير الحلول التي من شأنها دعم المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تتأثر نتيجة لانعكاسات فيروس «كورونا» المستجد على النشاط الاقتصادي بوجه عام، وذلك استجابة لحزمة المبادرات الجديدة التي أطلقتها حكومة أبوظبي ضمن برنامج «غدا 21»، لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص.

وطالب الصندوق في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الذين تضررت المشروعات الخاصة بهم نتيجة «كورونا» بالتواصل مع الصندوق على الفور لبحث الحلول اللازمة.

يشار إلى أن صندوق خليفة يمول مشروعات صغيرة ومتوسطة مملوكة لمواطنين في مختلف مناطق الدولة، حيث بلغ عدد المشروعات التي وافق الصندوق على تمويلها حتى أول أكتوبر الماضي 1500 مشروع، موزعة على الإمارات كافة. وبلغت قيمة القروض التمويلية للمشروعات التي تمت الموافق عليها من قبل الصندوق نحو 1.73 مليار درهم.