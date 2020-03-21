«دو» تزيد سرعة الإنترنت إلى 500 ميغابت.. وتقدم عروضاً استثنائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن زيادة سرعات الإنترنت وتقديم حزمة من العروض والخدمات الاستثنائية التي تتيح للعملاء الحصول على كل ما يحتاجونه في عالم الاتصال وهم في منازلهم، دون الحاجة لزيارة متاجر الشركة، تماشياً مع التوجيهات الحكومية بأهمية البقاء في المنزل خلال هذه الفترة.

وأشارت الشركة في بيان اليوم، إلى أن ذلك يأتي إطار التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم لجميع سكان الإمارات وضمان تمتعهم بالراحة والمرونة والقدرة على الاتصال والتواصل.

وأوضحت أن الخدمات التي تقدمها «دو» لعملائها تشمل توصيل المنتجات التي يطلبونها عبر تطبيق «دو» أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة مجاناً إلى منازلهم خلال 24 ساعة.

كما توفر «دو» خلال الفترة المقبلة خدمات مجانية لعملاء الاتصال المنزلي الحاليين والجدد تتضمن زيادة سرعات الإنترنت لغاية 500 ميغابت في الثانية مجاناً وتمكين العملاء من التواصل عبر الإنترنت مع أحبائهم وأصدقائهم من خلال تطبيق (Voico UAE) لعملاء باقات الخدمات المنزلية أو الهاتف المتحرك، فضلا عن إتاحة الاستمتاع مجاناً بخدمات الفيديو حسب الطلب مع توفير مئات الأفلام لمشاهدتها مع العائلة في المنزل، إضافة إلى امتيازات وخدمات «أمازون برايم».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال، فهد الحساوي، إن «هذه المبادرات تنبع من حرص شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على القيام بدور محوري والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في مساعيها الرامية لضمان صحة وسلامة جميع سكان الإمارات كونها أهم الأولويات خلال هذه الفترة».

