«اتصالات»: انتقاء مواقع محطات الإرسال بالتوافق مع معايير السلامة والصحة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بأنها تعمل وفق خطط انتقاء مواقع محطات إرسال الهاتف المحمول، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة والصحة العامة للأفراد.

وأشارت، رداً على شكوى وردت لـ«الإمارات اليوم» حول محطة إرسال تابعة للمؤسسة في دبي، إلى أن المؤسسة تقيم المحطات بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة وبالتوافق مع شروط الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بما يتطابق مع شروط السلامة والمعايير العالمية المتبعة.

وأضافت المؤسسة أنها أرسلت فريقاً فنياً لموقع إحدى المحطات بدبي استجابة لشكوى تلقتها «الإمارات اليوم»، أخيراً، من المواطنة (ف.أ) حول مكان إقامة المحطة والمخاوف من التأثيرات الصحية والانعكاسات لأية إشعاعات لعمل المحطة المقامة بالقرب من منزلها على أسرتها.

وأوضحت أن الفريق الفني تأكد من خلال الفحص لموقع الشكوى من توافق محطة إرسال الهاتف المتحرك المشار إليها مع شروط الصحة والسلامة والمعايير العالمية المتبّعة بهذا الخصوص، والمتوافقة مع الشروط والأحكام التي أرستها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات.

وأكدت «اتصالات» أنها تحققت من خلو المحطة من أي أضرار صحية محتملة على الأفراد القاطنين بقربها، مبينة أن «اتصالات» تعمل وفق معايير انتقاء مواقع محطات إرسال الهاتف المحمول والذي يتم بعناية فائقة وبالتنسيق مع مجموعة من الجهات المعنية، لضمان تشييدها في أكثر الأماكن ملاءمة مع متطلبات الجهات المعنية وشروط الأمن والسلامة والصحة العامة.

وأشارت إلى أن محطات الارسال بمختلف المواقع تدعم تقديم معايير مرتفعة للخدمات، ويستفيد المتعاملون بالمواقع التي تتوافر بها المحطات بأداء مرتفع وجودة عالية لشبكة الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت.

فريق فني تأكد من توافق محطة الإرسال مع الشروط والمعايير العالمية.