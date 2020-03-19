«جمارك دبي» تقدم 24 مبادرة لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن الخدمات التي تقدمها «جمارك دبي» للمشاركين والعارضين، وكذلك زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» عالمية المستوى، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم «إكسبو»، واستكملت تنفيذ معظم هذه المبادرات بنسبة 100%.

وأوضح مصبح، في بيان صادر أمس، أنه تم إنجاز مشروعات الربط مع معظم الشركاء الحكوميين، لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين بالمعرض، فضلاً عن اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي» كمشغل اقتصادي معتمد، إضافة إلى إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لـ«جمارك دبي»، والوفد المرافق له، إلى مطار آل مكتوم الدولي، حيث تعاملت الدائرة مع 408 آلاف و989 حقيبة، عبر 5773 رحلة في مطار آل مكتوم، خلال العام الماضي، كما نفذ ضباط جمارك دبي 21 محضراً بواقع 19 محضراً جنائياً ومحضرين جمركيين.

وأشاد مصبح بالإجراءات الوقائية المتبعة، وفق أعلى المعايير العالمية بشأن فيروس «كورونا»، في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وعمليات التحديث والتوعية المستمرة والأجهزة الحديثة في الكشف عن الفيروس، وكذلك التعاون بين الجهات المعنية والدوائر والمؤسسات العاملة بالمطار، مؤكداً أن هذه الإجراءات لضمان سلامة كل العاملين بالمنافذ الجمركية، وإبقاء عملية السفر آمنة.

وقال إن الدائرة تعمل على توفير المتطلبات كافة، المتعلقة بتطوير آلية سير العمل، ومواكبة التوسعات الجديدة في مطار آل مكتوم الدولي، من خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة، التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن، حيث تم تزويد مطار آل مكتوم الدولي بـ13 جهاز فحص متطوراً، إضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهل للعمل بهذا الصرح والمنفذ الحيوي، الذي يعد واحداً من أهم منافذ الإمارة على العالم الخارجي.