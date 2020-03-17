"دو" تستعد لطرح عروض لدعم وتسهيل العمل عن بعد

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، عبد الواحد جمعة، بأن الشركة تعد حاليا لطرح خطط وعروض جديدة لدعم وتسهيل أليات العمل في المجتمع ضمن استراتيجية تعزيز تلك التوجهات ونشر تطبيقها على نطاقات موسعة خلال الفترة الحالية".

وأشار في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن "خطط الدعم الجديدة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة ستتضمن أليات مجانية تعزز من العمل عن بعد بشكل أكثر فعالية لمجتمعات الأعمال"، مبينا أن "الخطط الجديدة التي تعمل الشركة على إعدادها ستشمل أليات داعمة لعمليات التواصل بين الأفراد عبر التطبيقات الحديثة".

وأضاف أن "الشركة دعمت أخيرا ضمن خطط أعمالها إمكانية استخدام برامج "ويبكس" بشكل مجاني لمجتمعات الأعمال ولفترة تصل لثلاثة أشهر، لدعم التوسع في خطط العمل عن بعدد وإقامة الاجتماعات بشكل يومي، اذ تتيح برامج "ويبكس" المحادثات الجماعية، وعقد "الفيديو كونفرانس"، أو المؤتمرات المرئية عن بعد لعدد كبير من الأشخاص في نفس التوقيت، كما تتيح في الوقت نفسه الاجتماعات الثنائية المرئية أو التوصل عبر تقنيات الفيديو بين شخصين أو ثلاثة".

وأوضح أن "هناك حاليا برامج وتطبيقات متعددة منها متاحة لتعزيز العمل عن بعد مخصصة لمجتمعات الأعمال، كما أن الشركة تعمل حاليا على تطوير الخدمات المساندة والاستفادة من البنية التحتية التقنية لدعم تلك التوجهات والتي تشهد زيادة في الطلب عليها في ظل جهود مواجهة "فيروس كرونا""، لافتا إلى أن "تطبيق خطط مواجهة انتشار الفيروس عززت الاستخدامات التقنية في قطاعات الاعمال بنسب أكبر ومنها التواصل الفوري المرئي عن بعد، عبر التطبيقات المهيئة للاستخدام في ذلك المجال، ومنها تطبيقات تابعة لأنظمة "مايكروسوفت".