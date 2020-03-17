«ستراتا» تؤتمت تصنيع الرفارف الداخلية لأجنحة «إيرباص A350»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن نجاحها في توظيف اثنتين من أحدث آلات MTorres المؤتمتة (ATL)، التي ستستخدم في عمليات تصنيع مكونات الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات «إيرباص 900- 350A»، وذلك في إطار جهودها لتوظيف التقنيات المتقدمة في عمليات التصنيع التي كانت تتم بشكل يدوي.

وذكرت الشركة التي تتخذ من مدينة العين مقراً لها، أنها حصلت على شهادة «اعتماد النموذج الأول للمنتج»، وشهادة اعتماد «مواصفات التصميم والجودة» اللتين تؤهلانها لاستخدام «الروبوتات» في أتمتة عمليات تصنيع مكوّنات الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات «إيرباص».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله، إن «(ستراتا) تحرص على توظيف أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في قطاع صناعة الطيران، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبني التقنيات المتقدمة في قطاع يشهد تنافساً كبيراً على المستوى العالمي».

ويأتي نجاح الشركة في رفع نسب التوطين من خلال الحرص على تعزيز القدرات الأساسية للكوادر الإماراتية العاملة لديها، وصقل خبراتهم، بما يمكنهم من الاضطلاع بدور حيوي في تطوير قطاع صناعة الطيران. وقد اضطلع كل من مدير المشروع، براق خالد عبدالرحيم، والمشرف المساعد في وحدة الإنتاج، ميرة الشامسي، بدور محوري في توظيف «روبوتات MTorres»، ومواءمتها مع خط إنتاج الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات «إيرباص A350».