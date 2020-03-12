«دبي للإحصاء» يطلق منصة أهداف التنمية المستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي للإحصاء منصة إحصائية لأهداف التنمية المستدامة لدبي، ترصد أهم مؤشرات التنمية المستدامة في الإمارة، وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

وقال المدير التنفيذي للمركز، عارف المهيري، إن هذه المنصة تأتي ضمن مبادرات مسار التطوير الحكومي في مجلس دبي، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى لأي جهاز إحصائي، بما فيه مركز دبي للإحصاء، هو دعم عمليات التنمية، لذا فقد تم تصنيف هذه المبادرة كمبادرة عالية الأولوية، ضمن استراتيجية المركز لدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار التنموي.

وأضاف المهيري أن المنصة ستمثل رافداً للتقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، موضحاً أن الأمم المتحدة تصنف الدول تنموياً بموجب تقرير التنمية المستدامة، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية المؤثرة في سمعة الدول وتنافسيتها، ولها انعكاسات استراتيجية على قواها الناعمة.

وأشار إلى أن المنصة تم تطويرها من قبل فريق العمل في المركز، باستخدام أحدث التقنيات الإحصائية.

وبيّن أن المنصة الإحصائية لأهداف التنمية المستدامة، ترصد في مرحلتها الأولى أهم مؤشرات التنمية المستدامة في إمارة دبي للسنوات الأربع الماضية، ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث تتيح لمتخذي القرارات التنموية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة متابعة التقدم وسير العمل في القطاعات التنموية ومتابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتتيح مقارنات مع أفضل النتائج المحققة عالمياً، وفقًا لتقرير مؤشرات وبيانات التنمية المستدامة لعام 2019.