حمدان بن محمد: «الإمارات دبي الوطني» يعزز مكانة الإمارات على خارطة الخدمات المصرفية الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الأداء القوي والإنجازات الطيبة التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني، خلال العام المنقضي، مؤكداً بذلك إسهامه في منظومة الاقتصاد الإماراتي، ومكانته المتميزة في قلب القطاع المصرفي، الذي يمثل قاطرة التنمية ودعامة رئيسة لمستقبل مختلف القطاعات الحيوية، ومتخطياً شتى الصعوبات التي واجهها الاقتصاد العالمي، ليواصل رفع سقف معايير التميز عالمياً في مضمار الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأعرب سموه عن ثقته بقدرة البنك على مواصلة نجاحاته بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة الخدمات المصرفية الدولية، ويؤكد دورها في قلب منظومة العمل المصرفي العالمية، مشيراً سموه إلى الأدوار المهمة المنتظرة من البنك، خلال الفترة المقبلة، التي تقف فيها دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو القوي، نحو تحقيق طموحات عريضة تؤكد معها الريادة الاقتصادية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إنجازات البنك

جاء ذلك خلال اطلاع سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، على إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني، خلال عام 2019، وذلك خلال زيارة المقر الرئيس للبنك، تزامناً مع انعقاد الاجتماع السنوي الثالث عشر لجمعيته العمومية.

وتعرّف سمو ولي عهد دبي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال شرح قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، هشام عبدالله القاسم، على خطة العمل الاستراتيجية للبنك، خصوصاً مع استحواذه على «دينيزبنك» في تركيا، ليتمتع بذلك بحضور قوي في آسيا، من خلال وجوده بأسواق مهمة، مثل: الهند والصين وسنغافورة وإندونيسيا وروسيا، مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستمع سموه لشرح حول النشاط المصرفي القوي والمتنوع للبنك، الذي يمتلك أيضاً فروعاً في المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وتركيا، وصولاً إلى المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا، فضلاً عن الإمارات، المقر الرئيس للبنك، ليمتد حضوره المميز في 13 دولة، تتوزع على آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، لتوفير خدماته لأكثر من 14 مليون عميل، من خلال نحو 1000 فرع حول العالم.

تملك الأجانب

وقدّم هشام القاسم معلومات مفصلة حول إنجازات البنك خلال عام 2019، بما في ذلك زيادة نسبة تملك الأجانب من 5 إلى 20%، ومنح المساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في حقوق الاكتتاب الذي قام البنك بطرحه بهدف جمع مبلغ 6.45 مليارات درهم، فضلاً عن الأرباح التي حققها البنك نتيجة التخارج الجزئي من أسهم «نتورك إنترناشيونال»، وبلغت 4.389 مليارات درهم.

وأوضح القاسم أن بنك الإمارات دبي الوطني تمكن، من خلال تنفيذ مبادراته الاستراتيجية في عام 2019، من تسجيل صافي أرباح قدره 14.5 مليار درهم، بمجموع أصول تتجاوز 680 مليار درهم، أو ما يعادل 186 مليار دولار أميركي، مع احتفاظه بميزانية عمومية قوية تدعم نموذجاً متنوعاً للأعمال.

والتقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، وأعضاء الجمعية العمومية، في ختام الزيارة التي حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

بنك رائد

ويعد «بنك الإمارات دبي الوطني»، المدرج في «سوق دبي المالي» بالرمز (Emirates NBD)، بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وحلّ بنك الإمارات دبي الوطني ضمن أول 20 اسماً على قائمة مجلة «فوربس» السنوية لـ«أكثر الشركات احتراماً في العالم»، ليحجز لنفسه موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «المؤسسة المالية الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط» من «جلوبال فاينانس 2019 جوائز المبتكرون».

ويعتبر البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهماً رئيساً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه.

البنك الرقمي

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تأسيس (E20) البنك الرقمي، المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين تحتفظ (Liv) منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية، بمكانتها الرائدة كأسرع منصات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحصد البنك جائزة «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط»، خلال حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز»، ليؤكد مكانته كبنك رقمي رائد بين أقرانه في المنطقة. ويزاول البنك نشاطه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ20 مرتبة الأولى في تصنيف «Power 100»، الذي أعدّته «ذا فايننشال براند» لعام 2019. وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيس في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة، وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة، وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

مبادرات التطوير

يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني من أكثر المؤسسات نشاطاً، في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والإنماء في دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع الاستراتيجيات الحكومية للدولة، بما في ذلك المعرفة المالية، ودمج أصحاب الهمم ضمن إطار منصتها الشاملة «معاً بلا حدود» #TogetherLimitless.

المسؤولية الاجتماعية

حصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «إمباكت 2030 للابتكار»، مبادرة الأمم المتحدة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تقديراً للجهود التطوعية المتميزة التي بذلها فريق عمله، عبر برامج تطوع الموظفين، وبرامجه المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي في مجال الخدمات المصرفية لـ«إكسبو 2020 دبي».

• 14.5 مليار درهم، صافي أرباح البنك خلال عام 2019.

• 680 مليار درهم، مجموع أصول البنك بنهاية العام الماضي.