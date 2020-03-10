الاتحاد للشحن تطلق تطبيقاً للهواتف المحمولة لتعقب الشحنة في أي زمان ومكان

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن توسيع محفظتها الرقمية بإطلاق الإصدار الأول من تطبيق الهواتف المحمولة الذي يتيح للعملاء وصولاً سهلاً للبيانات وتعقب الشحنات بشكل مباشر من أي مكان.

بعد النجاح الذي حققته منصة ’آي كارجو‘ الخاصة بالاتحاد للشحن وموقعها الالكتروني “etihadcargo.com”، يتميز التطبيق الجديد المطوّر بمجموعة من الخصائص المدمجة لتعزيز تجربة العملاء حيث يمكنهم من تتبع الشحنات بشكل مباشر. كما يتميز التطبيق أيضاً بإشعارات اختيارية، حيث يوفر للعملاء تنبيهات فورية بالتحديثات الخاصة بالشحنات في أي وقت وفي أي مكان، وتتضمن هذه التنبيهات استلام الشحنة ومغادرتها ووصولها وإشعار التوصيل والتسليم.

وفي هذا السياق، صرح رئيس قسم التقنية والابتكار في الاتحاد للشحن روري فيدلر، "يعد هذا التطبيق السهل الاستخدام، تطوراً رئيسياً جديداً في رحلتنا لتعزيز مكانتنا كشركة نقل جوي مبتكرة ورقمية. ويوفر التطبيق لعملائنا إمكانية الوصول إلى المعلومات بسهولة سواء كانوا في المكتب أو أثناء تنقلهم. ونحن ملتزمون بتطوير سوق الشحن الجوي من خلال عمليات التحوّل الرقمي الجديدة والمبتكرة التي تعزز مكانة الاتحاد للشحن كمزود يقدم أعلى مستويات خدمة العملاء ".

كما يتميز تطبيق "اتحاد كارغو" الجديد الذي يمكن تحميله من خلال متجر أبل ومتجر جوجل بلاي، بخاصية تزويد العملاء بالتحديثات عن الرحلات الجوية، والتعرف على مسار الرحلة، والروابط إلى مجموعة من خدمات المنتجات المتخصصة، وآخر الأخبار، ومعلومات الاتصال بالشركة، بما في ذلك مواقع المكاتب العالمية والموظفين الرئيسيين. ومن المتوقع إصدار نسخة مطورة من التطبيق في عام 2021 تتضمن إمكانية الحجز الإلكتروني الفوري عبر الأجهزة المحمولة.