منصّة لتحويل العملات الأجنبية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، منصة رقمية جديدة (ADIB Direct eFX) تمكن متعامليه من الشركات من إجراء التحويلات المالية والدفعات الدولية عبر الإنترنت، للاستفادة من أفضل أسعار الصرف في أي وقت ومن أي مكان. ومن أبرز مزايا المنصة الجديدة الموجهة للشركات من جميع الأحجام، تتمثل في كونها تقوم بأتمتة العديد من الخدمات المصرفية التقليدية، ما يوفر الكثير من التكاليف والوقت على الشركات. وصممت المنصة لتمكين المتعاملين من تحسين قدرتهم على إدارة مواردهم المالية محلياً ودولياً.

وتتميز المنصة بواجهة بيانات قابلة للتخصيص، وإمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة تمويل التجارة، والتي يمكن الوصول إليها من جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك تطبيق المصرف للهواتف الذكية.

وبات بإمكان العملاء الاطلاع على أسعار الصرف الحية وطلب التنفيذ عبر الإنترنت، والوصول إلى خدمات تحويل العملات الأجنبية بسهولة لدعم أعمالهم في الاستيراد والتصدير.