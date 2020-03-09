الاتحاد للطيران تطرح شروطاً مرنة للحجوزات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طرحت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات، سياسة جديدة توفر من خلالها المزيد من المرونة لعملائها عند حجز رحلاتهم القادمة.

حيث سيحظى المسافرون بامكانية تغيير موعد الرحلة أو تغيير الوجهة لمرة واحدة من دون دفع رسوم التغيير المعتادة وذلك على الرحلات المحجوزة من تاريخ 8 مارس وحتى 7 أبريل 2020.

وسيسري هذا العرض حتى تاريخ 22 مارس 2020، وسيشمل كافة الحجوزات مثل استرداد أميال ضيف الاتحاد وحجوزات الاتحاد للعطلات. كما ستوفر السياسة المرنة الجديدة امكانية تغيير الوجهة مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق فرق السعر في حال إعادة الحجز أو تغيير الوجهة.