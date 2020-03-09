تسجيل الموظفين المواطنين من خلال الرخصة الفورية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، بأنه تمت إضافة خاصية تسجيل الموظفين المواطنين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وأشار القطاع إلى أن عملية التسجيل تتضمن ست خطوات أساسية، موضحاً أن الخطوة الأولى هي الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة»، وذلك عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، فيما الخطوة الثانية تتمثل في كتابة رقم هوية الشخص والضغط على «الحصول على تفاصيل».

وأضاف أن الخطوة الثالثة هي التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك، ومن ثم الضغط على «إرسال طلب الموافقة»، بينما الخطوة الرابعة تأتي بعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص، حيث يتم الضغط على «حدث الموافقات»، ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة نفسها.

أما الخطوة الخامسة، فذكر القطاع أنها تتمثل في الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، في حين أن الخطوة السادسة هي إدخال جميع البيانات بشكل صحيح والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

وتسعى اقتصادية دبي، من خلال الرخصة الفورية، إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال.

دعم التنوع الاقتصادي

تأتي الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنوع الاقتصادي، والنمو المستدام، والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل، تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأسهمت الرخصة الفورية في محور «بدء النشاط التجاري»، الذي ارتكز عليه مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، حيث صعد ترتيب دولة الإمارات إلى المركز 17 عالمياً.