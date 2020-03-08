«طيران الإمارات» تتيح تغيير مواعيد السفر دون رسوم

المصدر: أزاد عيشو - دبي عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن انتهاج سياسة إعفاء جديدة توفر للمتعاملين معها مرونة وخيارات أوسع بشأن جميع التذاكر التي صدرت اعتباراً من (7 مارس) وحتى 31 مارس 2020. وتتيح هذه السياسة لمتعاملي الناقلة إمكانية تغيير تواريخ سفرهم دون أي رسوم، وإعادة إصدار التذاكر.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن «هذه الخطوة تزيل المخاوف لدى عملاء طيران الإمارات إذا ما قرروا تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19)»، لافتة إلى أنه أصبح بإمكان المتعاملين تغيير حجوزاتهم إلى أي تاريخ للسفر خلال 11 شهراً في فئة الحجز نفسها من دون غرامات تغيير، وتطبق فروقات السعر في حال وجوبها. وأكدت أن هذه السياسة تسري على جميع الوجهات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نريد أن يشعر عملاؤنا بالراحة والثقة وأنهم يحظون بدعمنا الكامل عند التخطيط للسفر، وأننا نقدم لهم أفضل الأسعار من دون فرض رسوم تغيير في حال قرروا تأخير أو تعديل مواعيد رحلاتهم».

واتخذت «طيران الإمارات» تدابير احترازية لطمأنة المتعاملين من خلال اعتماد إجراءات تعقيم معززة للرحلات القادمة من الوجهات الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، ففي حالة وجود حالة مشتبه بها أو مؤكدة لأمراض معدية على رحلة معيّنة، تخضع الطائرة لعملية تعقيم شاملة باستخدام مواد كيميائية معتمدة وذات مفعول مؤكد.

كما تستخدم الناقلة مرشحات HEPA القادرة على إزالة ما يزيد على 99% من الفيروسات من المقصورة. وعند الاشتباه في أي حالة على إحدى الطائرات، فإن جميع المرشحات تُستبدل بأخرى جديدة.

إلى ذلك، أكدت شركة الاتحاد للطيران أن هناك خيارات عدة أمام المسافرين لإعادة حجز الرحلات وإعادة إصدار التذاكر.

ونوه متحدث باسم الشركة أنه في ما يتعلق بالمسافرين الذين كان من المفترض بهم السفر قبل 30 يونيو 2020، ولكن تم إلغاء رحلاتهم، والمسافرين الذين تلقوا توجيهات أو نصائح من الهيئات المحلية بعدم السفر، أو المسافرين الذي يتعذر عليهم بدء رحلاتهم أو إكمالها بسبب القيود التي تمنع مغادرتهم من بلدان أخرى أو دخولهم إليها، فإنه يمكنهم إعادة حجز تذاكرهم للسفر على متن الرحلات المغادرة حتى 15 يوليو 2020، من دون دفع رسوم تغيير الحجز المعتادة.‬

وأشار المتحدث الى أنه في حال رغبة المسافر في طلب إلغاء، فلن يتم تطبيق غرامة الإلغاء على الجزء غير المستخدم من التذكرة.

«طيران الإمارات» تعتمد إجراءات تعقيم معززة للرحلات.