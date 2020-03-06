دبي تستضيف مؤتمر المدققين الداخليين بمشاركة 1500 خبير

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تستضيف دبي، الشهر المقبل، المؤتمر الإقليمي السنوي الـ20 للتدقيق الداخلي بمشاركة 1500 خبير.

وأفادت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، في بيان، أمس، بأنها ستنظم المؤتمر، في الفترة بين 12 و14 أبريل المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «تكنولوجيا المستقبل التدقيق الداخلي».

ونبّه الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، ريتشارد تشامبرز، من المخاطر التي ستطرأ على مهنة التدقيق الداخلي خلال العقد المقبل، بفعل التحولات الكبرى التي تحدثها التقنيات المتطورة بوتيرة غير مسبوقة، مؤكداً في الوقت نفسه على الدور والخطوات الجبارة التي تقوم بها دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يناقش تشامبرز خلال المؤتمر موضوعات مهمة تخص المهنة، في كلمته التي تحمل عنوان «الرؤية 2020: العقد القادم من التدقيق الداخلي».

- الإمارات تقوم بخطوات جبارة لتطوير مهنة التدقيق الداخلي في الشرق الأوسط.