20 مليون عملية تنزيل لتطبيق طيران الإمارات

المصدر: دبي - وام

سجلت طيران الإمارات رقما قياسيا على تطبيقاتها في الهاتف المحمول بتسجيلها 20 مليون عملية تنزيل وذلك بفضل تركيز استراتيجيتها بقوة على التكنولوجيا الرقمية والمحمولة ما أدى إلى إقبال كبير من قبل المستهلكين وخصوصا في أفريقيا ودول الخليج وآسيا.

ويلبي تطبيق طيران الإمارات المتاح بلغات أكثر عدداً من أي تطبيق لناقلة عالمية أخرى متطلبات عملائها عبر العالم وبوظائف كاملة بـ19 لغة بما فيها العربية والماندرين.

ويتوفر التطبيق على متجر أبل وغوغل بلاي ومؤخراً على هواوي غاليري ويعد واحداً من أفضل تطبيقات الناقلات الجوية في العالم.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، إن طيران الإمارات تهدف إلى توفير أفضل تجربة للعملاء ليس على الطائرة والأرض ولكن عبر الإنترنت أيضا حيث يريد غالبية العملاء التواصل في كل واحدة من مراحل رحلاتهم وشهدنا إقبالا كبيرا على خدماتنا عبر الهاتف المحمول والإنترنت وخصوصا في الأسواق الصاعدة حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية هي الخيار الأول للمستهلكين.

وأولت طيران الإمارات اهتماما بتحسين سرعة تصفح الموقع الذي يشكل أحد العناصر الأساسية في رضا العملاء عن تجاربهم عبر الإنترنت.