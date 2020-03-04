المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا، إنه «إثر انتشار فيروس (كوفيد -19)، فرضت بعض الدول قيوداً على سفر ودخول أطقم الرحلات والركاب، ما جعل (طيران الإمارات) تعدّل جدول عملياتها، إما بتقليل عدد الرحلات أو إلغائها إلى وجهات معيّنة»، موضحاً أنه «نجم عن هذه التعديلات في جدول العمليات توافر موارد أكثر مما تتطلب بعض مجالات العمل اليومية».

وأضاف الرضا، في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أنه «بموجب استراتيجيتنا، فإننا نعتبر موظفينا أغلى ما نملك، ويتمثّل هدفنا دائماً في حمايتهم والحد من أي تأثيرات سلبية عليهم خلال الأزمات العالمية أو الظروف الاقتصادية الصعبة».

وتابع أنه «نظراً إلى وفرة الموارد بما يزيد على الحاجة مؤقتاً في بعض الأقسام والدوائر، ورغبة موظفين في الاستفادة من إجازاتهم، فقد أتحنا لهم خيار التقدم والاستفادة من رصيد إجازاتهم أو التقدم بطلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى شهر واحد».

وأفاد الرضا بأنه «للتعامل مع تطورات الفيروس، قمنا بتفعيل (مركز إدارة الأزمات) بالكامل منذ يناير لمراقبة الموقف عن كثب، واتخاذ إجراءات حاسمة في جميع مجالات أعمالنا»، موضحاً أن «هذه التدابير تضمنت تقديم الإرشادات الصحية لموظفينا، وتنفيذ إجراءات في المطار لتلبية متطلبات السفر إلى دول معينة، وتعديل جدول رحلاتنا، وضبط السعة المقعدية لتلبية الطلب على السفر».

وأكد أنه «في الوقت الذي شهدنا بعض التباطؤ في أسواق معينة، فقد سجّلت مناطق أخرى طلباً مرتفعاً».

وقال الرضا «نضع سلامة وصحة متعاملينا وموظفينا على رأس قائمة أولوياتنا، ولا نتهاون في ذلك على الإطلاق، كما أننا على تواصل مستمر مع الهيئات الصحية الدولية والمحلية للتأكد من مواكبة وتطبيق أحدث الإرشادات والتوجيهات الطبية»، مضيفاً: «قمنا كإجراء وقائي بتكثيف عملية تنظيف الطائرات»، لكنه أكد أنه «إذا تم الإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها أو مؤكدة لأمراض معدية على رحلة معيّنة، فإننا نقوم بعملية تعقيم شاملة للطائرة، كما أننا نحث عملاءنا على الالتزام بالنظافة الشخصية، واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية المحلية».

وأضاف: «لقد شهدنا ظروفاً صعبة في الماضي، وخرجنا منها بصورة أقوى، لأننا نركز دائماً على الجوانب المهمة في أعمالنا، التي تتمثل في توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا، ومواصلة الابتكار والتميّز».

الشركة أتاحت إجازة طوعية لموظفيها لمدة تصل إلى شهر.