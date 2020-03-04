استدعاء 9039 سيارة «نيسان» لعيب في الوسائد الهوائية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملة استدعاء لسيارت «نيسان» تشمل 9039 سيارة «بيك أب» موديلات سنوات 2009 - 2012، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعي سيارات «نيسان» في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن هذه الحملة تأتي بعد التواصل مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، حيث تبين أن هناك احتمالاً بعدم عمل نظام الوسائد الهوائية للراكب الأمامي كما يجب في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، وذلك بسبب تأثير الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وتقلبها، مشيرة إلى أن «نيسان» قررت الكشف عن نظام الوسادة الهوائية، واستبدال وحدات الوسائد لهذه السيارات بأجزاء أخرى إذا لزم الأمر دون تحميل المستهلكين أي نفقات.

وأضافت الوزارة أن شركتي «العربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» ستتصلان بالمستهلكين أصحاب السيارات المعنية لإبلاغهم بالاستدعاء، وإطلاعهم على المستجدات والخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

الحملة تشمل مركبات «بيك أب» موديلات 2009 - 2012 بالتعاون مع موزعي «نيسان» في الدولة.