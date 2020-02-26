12 % تراجعاً في إنفاق أسر أبوظبي على الطعام والشراب

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مسح أجراه مركز الإحصاء في أبوظبي عن تراجع إنفاق الأسر في الإمارة على الأغذية والمشروبات إلى 12% خلال العام الماضي، مقارنة مع 20% عام 2014، مشيراً إلى أنه تم توجيه بقية ما كانت تنفقه الأسر على الطعام والشراب إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق.

وأظهرت المؤشرات الأولية لمسح دخل وإنفاق الأسر لعام 2019، أن المواطنين أصبحوا أكثر إنقاقاً على التعليم مع زيادة توجههم لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، بعد أن كانت معظم الأسر المواطنة تتجه سابقاً إلى تسجيل أبنائها بالمدارس الحكومية.

تغيير ملموس

وتفصيلاً، أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن مسح دخل وإنفاق الأسر في الإمارة لعام 2019، أظهر أن هناك تغييراً ملموساً في نمط إنفاق واستهلاك الأسر، العام الماضي، مقارنة بنمط الإنفاق والاستهلاك السائد من قبل خلال السنوات الماضية.

وقالت مديرة قسم الدخل والأسعار في المركز مديرة «مشروع مسح دخل وإنفاق الأسر 2019»، حنان المرزوقي، إن المؤشرات الأولية أوضحت أن إنفاق الأسر في أبوظبي على الأغذية والمشروبات، تراجع من 20% عام 2014 إلى 12% خلال العام الماضي، حيث وجهت الأسر بقية ما كانت تنفقه على الطعام والشراب إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق.

التعليم

وأضافت المرزوقي، في تصريحات على هامش تكريم المشاركين في إجراء المسح، أن المؤشرات أظهرت كذلك تنامي إنفاق سكان أبوظبي بصفة عامة على التعليم، خصوصاً المواطنين الذيم أصبحوا ينفقون أكثر من ذي قبل على التعليم، مع زيادة توجههم لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، بعد أن كانت معظم الأسر المواطنة تتجه سابقاً إلى إلحاق أبنائها بالمدارس الحكومية.

وأوضحت أن المسح سجل كذلك انتقال الكثير من سكان مدينة أبوظبي للسكن في مناطق خارج المدينة، لاسيما في المناطق الجديدة مثل مدينة محمد بن زايد والشهامة والسمحة وبني ياس، وكذلك الجزر المحيطة بالمدينة.

نتائج

وأشارت المرزوقي إلى أنه من المنتظر إعلان نتائج المسح تفصيلياً في مايو المقبل، بعد تدقيق ومعالجة البيانات، موضحة أن بيانات المسح تشمل كذلك طرق الشراء وما إذا كان معظمها يتركز في الشراء من منافذ البيع أو من المواقع الإلكترونية، ومن داخل مدينة أبوظبي أو خارجها، ومن داخل الدولة أو خارجها.

وبينت أن المسح شمل 63 مؤشراً رئيساً عبر أربع زيارات للأسر شهرياً، وشمل العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

عينة المسح

أفادت مديرة قسم الدخل والأسعار بمركز الإحصاء في أبوظبي مديرة «مشروع مسح دخل وإنفاق الأسر 2019»، حنان المرزوقي، بأن العينة الخاصة بالمسح شملت 8784 أسرة تسكن في إمارة أبوظبي، موزعة على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، مشيرة إلى أن 40 جهة حكومية أسهمت في المسح الذي أجراه 160 باحثاً وباحثة، وذلك على مدار عام كامل، وانتهى في أواخر يناير الماضي.

المسح أظهر زيادة الإنفاق على الترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق.