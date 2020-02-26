صندوق محمد بن راشد للابتكار يتلقى 575 طلباً من 53 دولة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «صندوق محمد بن راشد للابتكار تلقي 575 طلباً من 53 دولة حول العالم»، موضحاً أن رأسمال الصندوق يصل إلى مليارَي درهم، حيث لا يوفر التمويل المباشر، لكن من خلال ضمانات التمويل.

وأطلقت وزارة المالية، أمس، فعاليات اليوم الأول من برنامجها لشهر الإمارات للابتكار 2020، تحت شعار «المالية تبتكر 2020»، الذي يقام على مدى يومين بمتحف الاتحاد في دبي.

وقال الخوري إن «دولة الإمارات، على مدى السنوات الـ10 الماضية، باتت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتصنعه، رائدة في التغيير على مستوى العالم، ومركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب والكفاءات والعقول المبدعة ورعايتهم، لبناء جيل من المبتكرين، قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحاكاة الاقتصادات التي تعتمد على المعرفة والابتكار»، مؤكداً أن معرض «إكسبو 2020» سيشكل شاهداً آخر على الرغبة الأكيدة لدولة الإمارات في السعي نحو الإبداع والابتكار.

وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في كل المجالات، لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات التي وجّهت بتكثيف الجهود ومراجعة السياسات الحكومية، بهدف إيجاد بيئة محفزة للابتكار، تصل بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً، وتجعلها في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021».

وأضاف، في تصريحات للصحافيين، أن وزارة المالية تبنت الابتكار منهجاً وجعلته جزءاً لا يتجزأ من كل ممارسة وعملية وخدمة، وحرصت على توفير بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات وبرامج، من شأنها ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، مؤكداً أنها مستمرة في نهج الابتكار وتبني مستقبلها وخططها الاستراتيجية، وتوظف الابتكار لدعم النمو المستدام، وبهدف الإسهام في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من مشروعات صندوق محمد بن راشد للابتكار، التي تخرجت أمس، بلغت 22 شخصاً من ثماني دول، تم تدريبهم على حوكمة العمل وكيفية الإدارة وتطوير الكفاءات المالية، مشيراً إلى جهود لجنة مستقلة للنظر في كيفية تطوير تلك المشروعات على أن يتم تنفيذها داخل الدولة.

ويبلغ عدد أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار 43 عضواً و37 خبيراً متخصصاً، حيث تمكن 18 عضواً من الحصول على تمويل لمشروعاتهم بقيمة 61 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الضمانات المقدمة 15 مليون درهم.