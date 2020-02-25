"توتوك": التطبيق آمن تماما

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي





اكدت الشركة المطورة لتطبيق "توتوك" للاتصال الصوتي والمرئي المجاني، ان التطبيق امن تماما بصرف النظر عن ما تردد أخيرا مشيرة الى ان خصوصية وتامين المستخدمين للتطبيق تعد ذات أهمية كبرى للشركة

وقالت الشركة في رسالة مباشرة تلقاها العديد من المستخدمين على هواتفهم المتحركة، اليوم، ان الشركة تطلب فقط الاذن من المستخدمين والحصول على موافقتهم باعتباره امرا ضروريا لحصول هؤلاء المستخدمين على الخدمات الخاصة بالاتصالات وهو الأسلوب ذاته الذي تنتهجه العديد من التطبيقات الرائدة الأخرى

وأعربت الشركة عن املها في استمرار استخدام التطبيق من جانب كافة المستخدمين كما يحدث حاليا كما أعربت عن امتنانها لملايين المستخدمين الذين يستخدمون التطبيق، موضحة ان التطبيق يستهدف الربط بين الاصدقاء والعائلات في مختلف انحاء العالم

وأشارت الى انها تعمل على ادخال خصائص جديدة في التطبيق تتعلق بالالعاب واستخدامات الفيديو.