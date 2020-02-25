3 موافقات تتيح لـ«فالكون» إجراء «الاختبار غير الإتلافي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصلت «شركة فالكون لخدمات الطيران» على موافقة ثلاث سلطات بارزة في قطاع الطيران، من بينها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، تجيز لها إجراء عمليات «الاختبار غير الإتلافي» لمصلحة المتعاملين معها.

وأفادت الشركة بأن من شأن هذا الأمر أن يمكّنها من تحديد المشكلات الخفية في الطائرات التابعة للمتعاملين والتعامل معها، وحلّها وفق أعلى درجات السلامة الممكنة.

ولفتت إلى أنه تم منح شهادة الموافقة D1 من قِبَل «الهيئة العامة للطيران المدني» في دولة الإمارات، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.

وتعني هذه الموافقة انضمام «فالكون لخدمات الطيران» إلى مجموعة محدودة من المشغّلين في المنطقة القادرين على تنفيذ عمليات «الاختبار غير الإتلافي» بالشكل المناسب، وهي تفتح مجالاً جديداً من خدمات الدعم التي يمكن تقديمها للمتعاملين والتي لم تتوافر سابقاً.