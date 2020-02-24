«اتصالات» تستحوذ على شركة Help AGالمتخصصة في الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة اتصالات» عن استحواذها بالكامل على شركة Help AG الإقليمية، المتخصصة في توفير خدمات وحلول الأمن السيبراني، الأمر الذي يسهم في توحيد قدرات الأمن السيبراني لكلتا الشركتين، وبالشكل الذي يعمل على ولادة أقوى وحدة أمن سيبراني في المنطقة على الإطلاق، ما سيعزز من محفظة أعمال «اتصالات ديجيتال» الخاصة بخدمات الأمن الرقمي.

وأفادت «اتصالات» في بيان، أمس، بأن هذا التطور سيسهم في تمكين «اتصالات ديجيتال» من تعزيز خدماتها الحالية بشكل أكبر، لاسيما تلك المتعلقة بالحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتحليلات، بما يمكّنها من أن تصبح أكثر قوة ومرونة ضد تهديدات الأمن السيبراني الحديثة والمتطورة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»، سلفادور أنجلادا، إن Help AG نجحت في أن تكون الخبير والمستشار الأمني الموثوق به على مستوى المنطقة.

وتابع: «نظراً إلى أن الأمن السيبراني أصبح يلعب دوراً محورياً في عملية التحول الرقمي، فإن هذا الاستحواذ يتوافق تماماً مع استراتيجيتنا في أن نكون ممكِّناً رئيساً للتحول الرقمي الآمن والفعال للمتعاملين معنا».