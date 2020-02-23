16.78 مليار درهم صافي رسوم وعمولات 16 بنكاً في 2019

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

بلغت حصيلة الرسوم والعمولات الصافية التي جمعها 16 بنكاً خلال عام 2019، نحو 16.78 مليار درهم، نظير الخدمات والمنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المالية والإفصاحات الأولية المعلنة لـ16 بنكاً، من أصل 18 بنكاً مدرجاً في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق تلك البنوك ارتفاعاً نسبته 11.6% في حصيلة الرسوم والعمولات الصافية، مقارنة بعام 2018 الذي سجل نحو 15 مليار درهم.

وقال خبيران مصرفيان إن زيادة الرسوم والعمولات ترتبط بارتفاع المعاملات البنكية، ومنح القروض والتمويلات المختلفة، مؤكدَين أن البنوك تلتزم بالسقف الموضوع لها من قبل المصرف المركزي من دون تدخل منها.

وأضافا أن البنوك تحاول إيجاد توازن بين الرسوم والعمولات من ناحية، وأسعار الفائدة من ناحية أخرى، كونهما المكونين الأساسيين للإيرادات التشغيلية.

رسوم وعمولات

وتفصيلاً، أظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» أن حصيلة الرسوم والعمولات الصافية التي جمعها 16 بنكاً خلال عام 2019، بلغ 16 ملياراً و789 مليون درهم، مقارنة بـ15 ملياراً و46 مليون درهم سجلتها تلك البنوك خلال عام 2018، بارتفاع نسبته 11.6%.

ووفقاً لما جاء في البيانات والإفصاحات المالية، فقد أوردت معظم البنوك بنداً صريحاً لصافي الرسوم والعمولات، فيما اكتفت بنوك أخرى بدمجها في بند «الدخل من غير الفوائد» في إفصاحاتها الأولية المختصرة، مثل البنك العربي المتحد، وبنك الشارقة، وبنك دبي التجاري.

ولم يتسنّ الحصول على تفاصيل الرسوم والعمولات الخاصة ببنكَي «الاستثمار» و«الإمارات للاستثمار»، لعدم وجود بيانات مفصّلة منشورة حتى الانتهاء من الرصد.

القيمة والنمو

وأظهر الرصد تصدّر «الإمارات دبي الوطني»،قائمة البنوك الأعلى تحصيلاً للرسوم والعمولات من حيث القيمة، بواقع 3.9 مليارات درهم، يليه «أبوظبي الأول» بقيمة 3.2 مليارات درهم، فيما حل «أبوظبي التجاري» ثالثاً بعد أن حقق 1.8 مليار درهم.

أما البنوك الأكثر نمواً في بند الرسوم والعمولات، مقارنة بعام 2018، فقد جاء في المقدمة بنك الشارقة الذي ضاعف تقريباً حصيلته بنسبة 97%، يليه بنك أم القيوين بنسبة 62.5%، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بارتفاع نسبته 38%.

وكشف الرصد عن تراجع قيمة الرسوم والعمولات في خمسة بنوك، هي على التوالي: البنك التجاري الدولي (-25.4%)، وبنك أبوظبي الأول (-6.6%)، ومصرف الإمارات الإسلامي (-5.9%)، والمشرق (-3.4%)، ثم العربي المتحد (-3%).

وحققت 11 بنكاً نمواً موجباً تفاوت بين رقم ورقمين، كان أقلها بنك دبي الإسلامي الذي سجل نمواً في قيمة الرسوم والعمولات بنسبة 0.5%، فيما سجل بنك الشارقة نمواً بنسبة 97%.

المعاملات والقروض

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن زيادة الرسوم والعمولات ترتبط بارتفاع المعاملات البنكية، ومنح القروض والتمويلات المختلفة للأفراد.

وأضافت أن البنوك تلتزم بالسقف الموضوع لها من قبل المصرف المركزي، من دون تدخل منها، لافتة إلى أن الزيادة تعني نمو المعاملات البنكية كسبب أول.

وأشارت إلى أن العامل الثاني يرتبط بمنح القروض للشركات، موضحة أن البنوك لديها مساحة تتحرك فيها زيادة أو نقصاناً في الرسوم التي تفرضها على تمويل الشركات و«الأعمال»، كونها غير محددة من المصرف المركزي.

تحقيق التوازن

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن البنوك، على مدار العام الماضي، قدمت عروضاً متنوعة تضمنت خفض الفائدة وأسعار التمويل، لكنها عوضته في بند الرسوم ضماناً لتحقيق أرباح.

وأضاف أن البنوك تحاول إيجاد توازن بين الرسوم والعمولات من ناحية، وأسعار الفائدة من ناحية أخرى، كونهما المكونين الأساسيين للإيرادات التشغيلية، لذلك نجد خفض أحد هذين البندين يقابله ارتفاع في الآخر، للحفاظ على نمو مطرد في الأرباح.

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بنوك تراجعت فيها حصيلة الرسوم والعمولات، منها : «التجاري الدولي»، و«أبوظبي الأول»، و«الإمارات الإسلامي».

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بنكاً حقق نمواً موجباً تفاوت بين رقم ورقمين، أقلها «دبي الإسلامي» الذي سجل نمواً بنسبة 0.5%.

«الإمارات دبي الوطني» يتصدّر قائمة البنوك الأعلى تحصيلاً للرسوم والعمولات من حيث القيمة.

بنك الشارقة ضاعف حصيلته من الرسوم بنسبة 97% خلال عام 2019.