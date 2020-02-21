الكشف عن «عصائر بالذهب» عيار 22 قيراطاً

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

طرحت شركات دولية، عبر منصاتها في معرض الخليج للأغذية بدورته الـ25، منتجات غذائية مبتكرة، أبرزها عصائر فوارة من العنب مخلوطة بقشور من الذهب عيار 22 قيراطاً، فضلاً عن أغذية مدعمة ببروتين مستخرج من الحشرات.

وكشفت شركات أخرى عن عبوات مياه مصنعة من أوراق الذرة، يمكن زراعتها بعد استخدامها، لتخرج محلها نباتات جديدة بعد 80 يوماً، كما كشفت عن مياه مدعمة بالكولاجين والزنك.

وذكرت الشركات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في «غلفود 2020»، الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أنها تعتزم طرح منتجاتها الجديدة في أسواق الدولة والمنطقة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

عبوات مياه مبتكرة

وتفصيلاً، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «سادين للتجارة العامة»، عزالدين ميكاوسي، إن شركته عرضت، عبر منصتها في معرض «غلفود 2020»، منتجات لعبوات مياه شرب مبتكرة تم تصنيعها في إيطاليا من أوراق الذرة والمواد العضوية، بما يتيح بعد استخدام المياه ونزع الغطاء البلاستيكي عنها، إمكانية زراعتها في التربة لتتحلل وتخرج منها نباتات جديدة بعد 80 يوماً.

وأضاف ميكاوسي أن الشركة تعتزم طرح تلك العبوات الجديدة الصديقة للبيئة في أسواق الإمارات، خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن هناك مباحثات حالياً لطرحها بشكل أولي لمصلحة شركات طيران في الدولة، على أن يتم بحث سبل إطلاقها لاحقاً في مختلف منافذ البيع المحلية، خصوصاً خلال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي»، لكونها تتناسب مع أهداف المعرض في ما يتعلق بالاستدامة والابتكار.

وأفاد بأن أسعار عبوات المياه التي يمكن زراعتها، ستكون مقاربة لأسعار عبوات المياه التقليدية، كون كلفة الاستثمار في التطوير والابتكار تمت بشكل فعلي في المراحل الأولية.

كولاجين وزنك

وكشف ميكاوسي أن الشركة ستطرح في أسواق الإمارات أيضاً، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، منتجات مبتكرة جديدة لعبوات مياه معدنية طبيعية مدعمة بالكولاجين والزنك، لافتاً إلى أن تلك الابتكارات تواكب سياسات دمج فوائد إضافية أكبر للأغذية التي يتم استهلاكها بشكل دوري وطبيعي.

عصائر ذهب

من جهته، قال مدير إدارة التصدير في شركة «بودجز فيردوجز» الإسبانية، لوبين زومزا، إن الشركة طرحت خلال مشاركتها في معرض «غلفود 2020»، منتجات لعصائر فوارة من العنب، مخلوطة بأوراق الذهب من عيار 22 قيراطاً، عبر عبوات مختلفة السعات، منها الصغيرة التي تأتي بسعة 750 مليغراماً، فيما الأخرى كبيرة من سعة ليتر ونصف الليتر.

وأضاف زومزا أن قشور أوراق الذهب في تلك العصائر رقيقة وصغيرة للغاية، لكنها تضفي شكلاً جمالياً على العبوة، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم طرحها في أسواق الإمارات والمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن سعر الزجاجة الصغيرة من «عصائر الذهب» في الأسواق الأوربية يبلغ 40 يورو (نحو 168 درهماً)، بينما يبلغ سعر الزجاجة الكبيرة منها 75 يورو (نحو 315 درهماً).

بروتين حشرات

بدروه، قال مدير أول التصدير لقسم الأغذية في حكومة ويلز، مارك هوجشيز، إن هناك شركة في جناح شركات الأغذية البريطانية المشارك في معرض «غلفود 2020»، عرضت أغذية مبتكرة مدعمة بالبروتين المستخلص من الحشرات، وذلك ضمن عمليات تطوير وابتكار للأغذية، لتحتوي على مصادر غنية ومتنوعة من البروتين.

وأوضح هوجشيز أن تلك المنتجات في شكلها تبدو منتجات عادية مثل «البرغر» أو «المرتديلا»، لكن كمية البروتين فيها مرتفعة مقارنة بمثيلتها التقليدية، لكونها مزودة ببروتين إضافي مستخلص من الحشرات.

منتجات غنية بالبروتين

قال مدير أول التصدير لقسم الأغذية في حكومة ويلز، مارك هوجشيز، إن الاعتماد على البروتين المستخلص من الحشرات، يعد من الاتجاهات الحديثة العالمية في الابتكار بقطاع الأغذية، وقد طورته شركة في «ويلز»، مشيراً إلى أن ذلك يتيح مستقبلاً، سهولة الحصول على منتجات غنية جداً بالبروتين مستخلصة من حشرات، وبكلفة منخفضة مقارنة بالبروتين الحيواني التقليدي، الذي قد لا يتوافر مستقبلاً لعدد من دول العالم النامي، خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في السكان على مستوى العالم.

- عبوات المياه المبتكرة مصنّعة من أوراق الذرة والمواد العضوية.