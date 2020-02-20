توتوك "تجاهلوا رسالة غوغل ولا تحذفوا التطبيق "

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

هددت الشركة المطورة لتطبيق "توتوك" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الشركة من جميع اشكال ما وصفته بالإساءة لسمعتها والعدوان عليها.

وقالت إنها تنظر حاليا في اتخاذ جميع الإجراءات بما فيها الإجراءات القانونية.

ودعت الشركة في رسالة جديدة المستخدمين إلى تجاهل الرسالة التي أرسلها متجر غوغل والتي تطالب المستخدمين بحذف التطبيق من على هواتفهم المتحركة مؤكدة ان التطبيق آمن تماما

وأوضحت أن هذه الرسائل التي أرسلتها غوغل وتطالب بحذف التطبيق طبيعية وتعد تنبيها اوتوماتيكيا في حالة قيام غوغل بحذف أي تطبيق من متجر التطبيقات.

وأعربت عن أملها في إعادة التطبيق الى غوغل قريبا.