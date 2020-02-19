منع 3362 مركبة مستعملة معيبة من دخول الدولة في 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عن منع 3362 مركبة مستعملة مستوردة معيبة وغير مطابقة للمواصفات، من الدخول إلى أسواق الدولة خلال عام 2019، لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة للمستهلكين، والحفاظ على البنية التحتية للدولة، مقابل 6761 مركبة مطابقة للاشتراطات سمح بدخولها.

وأوضحت «مواصفات» لـ«الإمارات اليوم» أنها تتيح للمستهلكين وموردي السيارات قاعدة بيانات متكاملة عن صلاحية المركبة، لافتة إلى أن هذه البيانات ترتبط ببلدان المنشأ في الخارج، وتكشف التاريخ الكامل لاستخدام المركبة، والحوادث التي تعرضت لها.

مركبات مستعملة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله عبدالقادر المعيني، إنه تم منع 3362 مركبة مستعملة مستوردة معيبة غير مطابقة للمواصفات من الدخول إلى أسواق الدولة خلال عام 2019، لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة للمستهلكين، والحفاظ على البنية التحتية للدولة.

وأضاف أن هذه المركبات المرفوضة شكلت نسبة 13% من إجمالي المركبات التي تم تقديم طلبات لها لدخول الدولة، بحسب اشتراطات النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة.

وأوضح المعيني لـ«الإمارات اليوم» أن النظام سمح في المقابل بدخول 6761 مركبة مطابقة للاشتراطات الوطنية الإماراتية خلال عام 2019.

قاعدة بيانات

وأكد المعيني أن الهيئة تتيح لجمهور المستهلكين والموردين للسيارات قاعدة بيانات متكاملة عن صلاحية المركبة، ترتبط ببلدان المنشأ في الخارج، وتكشف التاريخ الكامل لاستخدام المركبة، والحوادث التي تعرضت لها، حسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2017، بشأن المتطلبات الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.

ولفت إلى أن باستطاعة المستهلكين والتجار الدخول إلى النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للتحقق من مطابقة المركبات المستعملة المستوردة إلى دولة الإمارات للوائح التنظيمية بهذا الصدد، مبيناً أن الموقع الإلكتروني يتضمن معلومات وافية ومتكاملة حول المتطلبات، وآليات التسجيل، والغرض من استيراد المركبة، وغير ذلك من المعلومات.

شهادة عدم ممانعة

يتعين على المستورد قبل استيراد المركبات المستعملة، التحقق من خلوها من الأضرار الجسيمة، كما يتعين عليه تسجيل «السيارات المستوردة بغرض إعادة التصدير»، وتسجيل «السيارات المستوردة بغرض استخدامها كقطع غيار»، والحصول على شهادة «عدم ممانعة» من الهيئة عند الاستيراد للاستخدام داخل الدولة.

المركبات المحظورة

استحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، في منتصف عام 2017، متطلبات فنية للرقابة على واردات الدولة من المركبات المستعملة المستوردة، تحظر بمقتضاه دخول سبعة أنواع منها إلى أسواق الدولة، هي: المركبات المحترقة، والخردة، والغارقة، والمفككة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، فضلاً عن المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي.

وينسجم هذا المشروع مع عمليات الربط الإلكتروني لمراكز فحص المركبات في الدولة، الذي أطلقته «مواصفات» قبل سنوات، من أجل إجراء فحص ظاهري للمركبات المستعملة المستوردة من بلدان غير خليجية، وطبقته الهيئة.