بالفيديو.. 10 علامات تجارية هي الأكثر ألفة بين المستهلكين في الإمارات .. تعرف إليها

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

كشف تقرير العلامات التجارية 2020 لمجموعة "إم بي إل إم"، عن أكثر 10 علامات تجارية ألفة للمستهلكين في دولة الإمارات، وأشار التقرير السنوي العاشر الذي يصنف العلامات التجارية استنادا إلى الألفة، من خلال تحليل استجابة المستهلكين وتقييمهم، إلى أن علامة "آبل" جاءت في المركز الأول

ويعرف التقرير العلامة التجارية الأكثر ألفة بأنها الدراسة العلمية المرتبطة بالألفة والعواطف والتي تقيس الروابط التي تشكلها العلامات التجارية ويحبها المستهلكين. مشيرا الى أن صناعة التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية تمتلك الآن أربع علامات تجارية في قائمة أفضل 10 علامات. واحتلت "غوغل" المرتبة رقم 2، حيث بلغ 50٪ من العملاء أنهم لا يستطيعون العيش بدون هذه العلامة التجارية. واستكمالا لقائمة العلامات التجارية التكنولوجية تأتي "سامسونج" في المرتبة رقم 6، و"مايكروسوفت" في المرتبة رقم 10.

وبحسب التقرير، تواصل صناعة السيارات هيمنتها في هذه الدراسة، مع وجود خمس علامات تجارية في قائمة أفضل 10 علامات. وهناك ثلاث علامات جديدة دخلت في هذه الفئة وهي: "هوندا" في المرتبة رقم 3، "تويوتا" في المرتبة رقم 4، و"نيسان" في المرتبة رقم 9. واستمرت علامتان تجاريتان للسيارات في قائمة أفضل 10 سيارات منذ العام الماضي وهما: "مرسيدس بنز" في المرتبة رقم 7، و"فورد" في المرتبة رقم 8. وتأتي "طيران الإمارات" في المرتبة رقم 5 وهي العلامة التجارية المحلية الوحيدة بين أفضل 10 علامات تجارية أكثر ألفة.