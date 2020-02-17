الاتحاد للشحن ودناتا توسعان نطاق شراكتهما في خدمات مناولة الشحن إلى 15 محطة رئيسية عبر 4 قارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "الاتحاد للشحن"، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة "الاتحاد للطيران"، عن توسيع شراكتها مع شركة ’دناتا‘، إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، في مجال خدمات مناولة الشحن العالمية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تمديد فترة الشراكة بين الشركتين اللتين تتخذان من الإمارات العربية المتحدة مقراً لهما حتى عام 2023 تستمر خلالها ’دناتا‘ بتزويد "الاتحاد للشحن" بخدمات التخزين ومناولة بضائع الشحن الجوي بوزن يبلغ 180 ألف طن سنوياً عبر 15 محطة رئيسية ضمن شبكة "الاتحاد للشحن" العالمية.

وللمرة الأولى، سيتسع نطاق الشراكة بين "الاتحاد للشحن" و’دناتا‘ ليشمل دول أمريكا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادئ، حيث استهلت ’دناتا‘ عمليات التخزين في مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا في 5 فبراير 2020، و يليه مطار شانجي في سنغافورة من تاريخ 1 مايو 2020.

كما ستعزز الخطوة الجديدة التي تشمل دول أمريكا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادي شبكة عمليات التخزين ومناولة الشحن القائمة والمشتركة بين "الاتحاد للشحن" و’دناتا‘ في كلٍّ من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، بالإضافة إلى مطارات سيدني وملبورن وبريسبان في أستراليا، إلى جانب مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد في باكستان، وكلٍّ من زيوريخ وجنيف ومانشستر وميلانو وأمستردام في أوروبا.

وتعليقاً على الموضوع، قال أندريه بليتش، رئيس العمليات والتسليم في "الاتحاد للشحن": "يعزز توسيع شراكتنا مع ’دناتا‘ من التعاون الوثيق الذي يجمعنا ونجح بتحقيق نموٍ سريع على مدار العقد الماضي، ويعتبر إنجازاً بارزاً بين شركتين إماراتيتين تتميزان بحضورٍ عالمي قوي وراسخ".

من جانبه، صرّح ستيوارت أنغوس، نائب الرئيس الأول لشؤون دائرة عمليات المطارات الدولية في ’دناتا‘: "يسرّنا الإعلان عن تمديد شراكتنا الناجحة والراسخة مع ’الاتحاد للشحن‘. وسنواصل تطوير منشآتنا ومعداتنا وكوادرنا لتقديم أعلى مستويات الخدمة لشركة الطيران المرموقة".

وبالإضافة إلى خدمات الشحن، تزود ’دناتا‘ "الاتحاد للطيران" بخدمات المناولة الأرضية وعمليات التحميل إلى الطائرة في تسعة مواقع عالمية، والتي تم تمديدها أيضاً بموجب الاتفاقية. وقد منحت "الاتحاد للطيران" تسهيلات إضافية لشركة ’دناتا‘ بموجب عقود جديدة في مطارات بريسبان وسيدني وملبورن وسنغافورة وزيوريخ وجنيف وميلانو وتورونتو ونيويورك (في مجال خدمات المناولة الأرضية وعمليات التحميل). كما شهدت "الاتحاد للشحن" تغيراً كبيراً في أسطولها وشبكتها بعد إطلاق برنامج تحول شامل في عام 2018، والذي ساهم في تطوير عروضها التجارية وتجديد مرافقها و الارتقاء بخدماتها الرقمية. ويأتي تمديد الشراكة مع ’دناتا‘ عقب مراجعة شاملة ودقيقة لتقييم عمليات "الاتحاد للشحن" العالمية، والارتقاء بسوية تميز الخدمات والممارسات ضمن نطاق شبكتها. وفي إطار برنامج التحول الشامل والجاري، فقد جددت "الاتحاد للشحن" شراكتها مع شركة ’ورلد فلايت سيرفيسز‘ وأبرمت اتفاقاً مع شركة مطارات أبوظبي لتطوير البنى التحتية لعمليات الشحن.