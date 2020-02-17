20 مليار درهم زيادة في حسابات الادخار بالبنوك خلال 2019

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

شهد العام الماضي زيادة في أرصدة حسابات الادخار بالبنوك بقيمة 20 مليار درهم ليصل الرصيد التراكمي بنهاية ديسمبر 2019 إلى ما قيمته 172 مليار درهم، مقارنة مع 152 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من عام 2018، بنمو سنوي نسبته 13%، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتوفر البنوك العاملة في الدولة حزمة متنوعة من حسابات التوفير التي تستهدف الشباب والأطفال بجانب البالغين، بهدف جذب الودائع بأسعار تنافسية تدعم قدرتها على الإقراض وترفع من ملاءتها المالية.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية زادت وتيرة الادخار في دولة الإمارات، فيما تراجع الإنفاق الاستهلاكي بفضل برامج التوعية المستمرة، فضلاً عن ضبط وتيرة الاقتراض من خلال إلزام «المركزي» البنوك بالاستعلام الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، للتأكد من قدرة المقترض على السداد، وعدم تحميله عبء ديون لا تناسب دخله.

وتعقيباً، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، أن «زيادة الودائع تعود أولاً في ظل انكماش فرص استثمار السيولة في القطاعات الأخرى، حيث إن هناك العديد من البنوك والشركات الاستثمارية، بدأت طرح منتجات تنافسية وبعوائد مغرية على الودائع المتوسطة وطويلة الأمد».

وأضاف العلي لـ«الإمارات اليوم» أن «الودائع باتت توفر ملجأً آمناً في ظل الأداء الحالي للخيارات الاستثمارية الأخرى، وحالة الترقب العامة في الأسواق». وبيّن أن «زيادة الودائع تعود أيضاً إلى إضافة مجموعة كبيرة من الامتيازات والخدمات الميسرة والمتطورة بهدف جذب وتعزيز قاعدة العملاء».

وقال العلي: «نحن نشجع على مثل هذه البرامج الادخارية المنعشة لاقتصاد الدولة، والتي لها فائدة في رفد وتدعيم الاقتصاد الوطني، وهو ما يظهر من خلال البرامج المخصصة للتحفيز على الادخار والاستثمار، والحرص على تحقيق أعلى قدر من العائدات بأقل قدر من المخاطرة، وذلك من خلال الاعتماد على تنويع المحافظ الاستثمارية والتوزيع المعتدل للأصول المستثمرة، وطبعاً ليصب أخيراً في تحقيق رضا العملاء من خلال إطلاق البرامج المخصصة لهم والمعدلة وفقاً لمتطلباتهم، والتي تلبي حاجاتهم مهما اختلفت».